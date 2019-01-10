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Барнаульская студентка Мария Мотузная, которую ранее обвинили в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", исключена из списка террористов и экстремистов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Российские физические лица... 7. Мотузная Мария Сергеевна, 26.08.1994 года рождения, город Барнаул Алтайского края", — цитирует агентство текст сообщения.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале объяснил, что исключение Мотузной из списка означает, что уголовное дело по статье 282 УК РФ в отношении нее прекращено.

Комментариев следствия у агентства пока нет.

Напомним, данная тема вызвала широкий общественный резонанс после многочисленных сообщений из регионов, где лишь с начала прошлого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Дело Мотузной стало одним из самых известных. 20 сентября прошлого года ВС РФ на пленуме акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по ст. 282 должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в сети.

Позднее президент России подписал закон, частично декриминализирующий статью об экстремизме.Его приняла Дума и одобрил Совфед. Закон предполагает, что следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые впервые преступили закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Сначала нарушителя будут привлекать к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать лишь в случае рецидива.