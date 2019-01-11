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Новости

Яйца начали продавать девятками в России

, ИА "Амител"
Яйца подорожали в начале декабря

Фото: twitter.com

На прилавках магазинов России появились куриные яйца в упаковках по девять штук вместо десяти. Фотографию новой упаковки опубликовали в Twitter, пишет "Российская газета".

Издание напоминает, что яйца в магазинах страны подорожали в начале декабря. Главной причиной специалисты называют желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

При этом управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил изданию, что на рынке РФ существует множество предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток, в связи с чем ряд производителей продают товар по себестоимости, а в редких случаях даже ниже ее.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.01.2019 08:23
Злобная бабка

Яйца начали продавать девятками в России

... по цене десяти.

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11.01.2019 08:23
Даша Сибирячьк

Главное что цена от этого у Нас не изменилась!

0  0
11.01.2019 08:24
- гость -

Молоко раньше тоже литрами продавали, а щяс 800гр

0  0
11.01.2019 08:28
месный

скоро по 1шт. будет

0  0
11.01.2019 08:31
- гость -

дак скоро и пенсии с зарплатами(среднии) ух какие будут

0  0
11.01.2019 08:45
- гость -

желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.
ну незнааю... мне десятка хватило на все праздники

0  0
11.01.2019 08:49
Зануда

в Норвегии, кажется, продают по 18 штук (упаковка)

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