Фото: twitter.com

На прилавках магазинов России появились куриные яйца в упаковках по девять штук вместо десяти. Фотографию новой упаковки опубликовали в Twitter, пишет "Российская газета".

Издание напоминает, что яйца в магазинах страны подорожали в начале декабря. Главной причиной специалисты называют желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

При этом управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил изданию, что на рынке РФ существует множество предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток, в связи с чем ряд производителей продают товар по себестоимости, а в редких случаях даже ниже ее.