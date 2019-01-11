Фото: bulgartimes.com

Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил, что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не будут касаться врачей и учителей. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет об антикоррупционном пакете законопроектов, которые правительство внесло в Думу. Кроме прочего, поправками предлагается урегулировать нормы о подарках чиновникам и государственным служащим. Ранее директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак отмечал, что ограничения также распространятся на учителей, врачей и соцработников. Он приводил в пример "сомнительную" популярную у пациентов практику благодарить врачей коньяком. Баснак счел, что служащие и работники учреждений, финансируемых из бюджета, могут ​оставлять себе цветы, канцелярскую печатную продукцию и ценные подарки от работодателя.

Логинов, в свою очередь, заявил, что ограничения распространять на учителей, соцработников и медиков не стоит.

​"Распространятся ли на них все те ограничения, которые предназначаются чиновникам — должностным лицам? Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться", — цитирует агентство его слова.

Также Логинов добавил, что если бы власти хотели как-то ограничить учителей и врачей в подарках, то они бы внесли изменения не в антикоррупционное законодательство, а в законы "Об образовании" и "О здравоохранении".

"Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки — не более чем домыслы", — подчеркнул замглавы аппарата правительства.

Он напомнил, что сейчас дарение подарков регулируется ст. 575 ГК РФ. Эта норма допускает возможность работникам лечебных, воспитательных, образовательных и других учреждений получать подарки не дороже 3 тысяч рублей от граждан (и их родственников), которые находятся у них на воспитании, лечении, под присмотром.

Логинов подчеркнул, что законопроект об ограничении в подарках написан для чиновников. "Но раз такая трактовка все-таки появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало", — заключил он.​