Фото: bryansknovosti.ru

Наезд на девочку 2008 года рождения допустил водитель автомобиля Lexus RX 330 в Барнауле днем в пятницу, 11 января.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в 12:00 на улице Петра Сухова в районе дома № 12.

Установлено, что мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Lexus RX 330, допустил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения, ребенок госпитализирован , — добавляют в Госавтоинспекции.

С начала 2019 года на дорогах Барнаула уже зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 23 получили травмы различной степени тяжести. На пешеходных переходах зарегистрировано 4 ДТП, 1 человек погиб, 3 человека пострадали.