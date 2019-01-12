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Морозный день со снегом прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 12 января.

"В северных и предгорных районах местами снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Дневные температуры составят -13...-18 градусов, местами в предгорных районах -7...-12 градусов. Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле 12 января также будет небольшой снег, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температуры составят -14...-16 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.