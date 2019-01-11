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Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотечным кредитам. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

Источник агентства в Сбербанке заявил, что там ставки вырастут в среднем на 1 — 1,5 п. п.

В документе с планируемым диапазоном сказано, что базовая ставка на покупку готового жилья при первоначальном взносе меньше 20% для "зарплатного" клиента, который подает онлайн-заявку, составит 11,2%, а при первоначальном взносе от 20% — 11%. На приобретение строящегося жилья ставки составят 10,7% и 10,5% соответственно.

Для лиц, не являющихся "зарплатными" клиентами банка, ставки будут равны 11,5% и 11,3% при покупке готового жилья и 11% и 10,8% — строящегося.

Второй по активам российский банк, ВТБ, уже повысил ставки с 1 января текущего года на 0,6 п. п., отметили в пресс-службе. Теперь кредит в рамках стандартных программ доступен по ставке от 10,1% годовых при комплексном страховании.

Отмечается, что в конце прошлого года глава Сбербанка Герман Греф не исключил повышения ставок по ипотечным кредитам.