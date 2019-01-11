В МИД РФ озвучили ключевое условие для мирного договора с Японией

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Для решения проблемы мирного договора между Россией и Японией Токио следует признать итоги Второй мировой войны, заявили в МИД.

В ведомстве призвали Японию полностью согласиться с итогами Второй мировой войны, "включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами".

"Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии", — отметили в МИД.

Это заявление появилось в преддверии визита министра иностранных дел Японии Таро Коно, который посетит Москву 12 января.

Ожидается, что министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с японским коллегой обсудит перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные темы глобальной и региональной повестки дня.

При этом основной темой переговоров станет проблема заключения мирного договора между Токио и Москвой.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио претендует на Южные Курилы. При этом он отметил, что возможная передача островов не предусматривает выселение россиян. Также Япония планирует предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанных с четырьмя островами Курильской гряды, которые Токио называет "северными территориями".

После этих заявлений МИД России вызвал японского посла Тоехиса Кодзуки. Дипломату напомнили, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей Москвы и Токио.