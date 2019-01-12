Суббота, 12 Январь, 19:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Какой новогодний городок в Барнауле вам понравился больше?

Спецпроекты

$ 66,92
€ 77,13
256568
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

От -30 до -13: погода в Алтайском крае на 13 января

, ИА "Амител"
В Барнауле днем без осадков

Фото: avatars.mds.yandex.net

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в восточных районах небольшой снег, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью -25...-30, местам в южных районах -18...-23. Днем -13...-18, местами в южных районах -6...-11. Днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с с усилением в западных районах до 13 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -24...-26, днем -13...-15. В начале ночи небольшой снег, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Днем без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
18:55
От -30 до -13: погода в Алтайском крае на 13 января 0
18:11
Главврача роддома в Ингушетии уволили из-за младенца, которому заклеили рот 0
17:35
Медики назвали семь основных симптомов рака 0
16:43
Мощный взрыв произошел в булочной в центре Парижа 0
16:25
Я не золотая рыбка: чиновница про больницу, на которую пожаловались Путину 1
15:33
Вандалы в Барнауле разломали новый детский городок 2
15:18
Алтайский онколог претендует на Национальную премию "Мы будем жить!" 2
14:38
Губернатор Алтайского края поздравил работников прокуратуры с праздником 2
14:09
Танец дочери с умирающим отцом на свадьбе растрогал пользователей Сети 2
13:27
Опубликовано видео с места схода 29 вагонов с углем под Иркутском 1
13:04
Чиновники в Курильске потратили более 3,5 млн рублей на новогоднюю елку 0
12:27
Опубликовано видео наезда на девочку на "зебре" возле школы в Барнауле 19
12:02
"Системе полностью доверяю": в Мосгордуме засчитали голоса отсутствующих 2
11:44
Россияне заметят повышение стоимости продуктов на 8% только в феврале-марте 2
11:22
Матвиенко предложила восстановить историческое звание — генерал-прокурор 4
10:51
Депутат рассказал о работе над законопроектами о регулировании интернета 0
10:28
Получить государственные жилищные сертификаты смогут больше россиян 0
09:45
Россиян предупредили о новом повышении цен на бензин 6
09:20
Русская вдова принца Нигерии перешла по наследству к его младшему брату 0
08:44
США намерены отправить военные корабли в Арктику 4
08:27
Россия намерена расширять сотрудничество с Беларусью 0
07:50
Календарь православных постов в 2019 году 7
07:34
Жители Алтайского края хорошо усвоили, как правильно собирать валежник 4
07:19
На месте "Барнаульского разлома" могут построить стеклянный бизнес-центр 10
07:03
Усадьбу с водопадом и каменным подвалом продают под Барнаулом за 37 млн 3
06:48
Почему лучше стричься на растущую Луну и что еще нужно сделать в это время 0
06:32
Котики на стекле: вся скрытая правда о пушистых любимцах 0
06:17
Морозный день со снегом ждет жителей Алтайского края 12 января 0
06:01
Новая сказка: как идет строительство алтайского театра кукол 0
05:07
Группа "Бутырка" посвятила песню Кокорину и Мамаеву 2
04:02
СМИ: актер Павел Прилучный избил жену 1
03:11
США собираются отправить военные корабли в Арктику 0
02:02
Бузова может представить Россию на "Евровидении" в Израиле 1
01:07
Стали известны первые маршруты поездов с невозвратными билетами 0
00:15
Лукашенко заявил, что в ближайшие годы Белоруссию "будут пробовать на зуб" 0
23:57
NASA уведомило Роскосмос об отзыве приглашения Рогозина в США 0
23:39
В МИД РФ озвучили ключевое условие для мирного договора с Японией 0
23:21
Биатлонист Логинов лично обсудит с Фуркадом критику в свой адрес 1
22:53
Барнаулец пойдет под суд за избиение до смерти соседа по коммуналке 0
22:39
Опубликовано видео приземления китайского аппарата на обратную сторону Луны 0
22:21
Депутат Госдумы предложил приучать детей к хорошему алкоголю 1
21:51
Захарова прокомментировала слова Лукашенко о "потере союзника" 0
21:38
СМИ: в Москве похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова 0
21:21
В Новосибирске вор напился на месте преступления 0
20:57
Стала известна последняя воля певца Криса Кельми 0
20:39
Алтайские следователи раскрыли убийство, совершенное в новогодние праздники 1
20:23
Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке 0
19:53
Владимир Кличко может вновь выйти на боксерский ринг в апреле 0
19:25
В Италии турист вызвал полицию из-за слишком дорогого мороженого 0
19:08
Коротко о главном: закон о "пивнушках", люксовые авто и горка "Дяди Славы"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 января

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.