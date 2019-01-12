Биатлонист Шипулин решил баллотироваться в Госдуму

Российский биатлонист Антон Шипулин, заявивший ранее о завершении карьеры в спорте, намерен баллотироваться в Госдуму от Свердловской области, пишет Znak.com со ссылкой на источник.

По информации источника издания, предвыборной кампанией спортсмена займется вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

Как отмечает "URA.RU", Бидонько сказал, что кандидат будет выбран по результатам социологии: "Мы изучим социологию и на основании нее будем принимать решение о выдвижении кандидатов. Если по социологии лучшие результаты будут у Антона Шипулина, значит, кандидатом станет он. Я буду заниматься этими выборами в любом случае, вне зависимости от фамилии кандидата — это мои непосредственные полномочия".

Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры в конце декабря 2018 года после обвинений в употреблении допинга.

Ранее губернатор области Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным. Фото сопровождалось информацией, что экс-биатлонист скоро расскажет о новых планах.