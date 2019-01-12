Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что предложение учить ребенка правильно пить спиртное, — миф, и лучше прививать моду на здоровый образ жизни, сообщает "РИА Новости".

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в семье должны рассказывать про алкоголь, а родителям стоит приучать детей к хорошему алкоголю — к примеру, в 16 лет дать бокал хорошего вина.

"Детям категорически нельзя предлагать алкоголь. Наоборот, им нужно показывать очевидную разницу в развитии, поведении и мышлении между теми, кто хотя бы даже "культурно" пьет, и теми, кто не пьет вообще", — сказал Огуль.

Он напомнил,что в России продавать спиртное можно только тем, кому есть 18 лет.

"Получается, что в магазине 16-летнему подростку спиртное продавать нельзя, а дома наливать можно? По меньшей мере, это незаконно", — заявил Огуль.

По его словам, идея, что родители могут научить подростка "культурно пить" — это миф, да и само "культурное питье" — тоже миф.

Депутат подчеркнул, что человек либо пьет, либо нет, либо курит, либо нет: "Здесь нет середины. Характер и привычки ребенка закладываются в семье, и главное здесь — пример родителей. Если они ведут здоровый образ жизни, и пропагандируют моду на ЗОЖ, то ребенок вряд ли будет пить алкоголь в будущем".