Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая ранее посоветовала врачам разрушающейся больницы в Струнино мыть полы, проведет там генеральную уборку, передает ТАСС.

"В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения", — заявила Чекунова.

Как пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области, инициатором акции стала лично Чекунова. Организацией уборки займутся сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.

Ранее сообщалось, что Чекунова посетила полуразрушенную и почти не работающую больницу в Струнино. Она упрекнула врачей в плохом состоянии помещений и посоветовала им помыть полы и повесить занавески.

Ранее местные жители пожаловались президенту России Владимиру Путину на состояние больницы в Струнино. Он поручил разобраться с проблемой до 31 декабря прошлого года, однако чиновники не выполнили указание.