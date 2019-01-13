Растущее сотрудничество между Китаем и Россией представляет собой "серьезную стратегическую проблему" для США, сообщает RT со ссылкой на The National Interest.

Эксперты заявили, что Вашингтон совершает серьезный просчет, тем что не предпринял "стратегических корректировок, чтобы предотвратить все более тесное сближение" России и Китая.

Как сообщает издание, Штаты утратили некогда выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.

При этом отмечается, что, несмотря на растущее сотрудничество между Россией и Китаем официальный союз между двумя странами маловероятен.

Ранее бывший военный США генерал-майор Говард Томпсон рассказал о вооружении "четвертого измерения", которым овладели Россия и Китай.