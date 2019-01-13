США допустили возможность санкций за поддержку "Северного потока - 2"

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство "Северного потока — 2", сообщает RT со ссылкой на Bild.

Отмечается, что Гренелл разослал письма ряду компаний, в которых заявил, что "газопровод несет серьезные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров".

В тексте, говорится, что "члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта".

"Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим", — отметил Гренелл.

Ранее он призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток — 2".