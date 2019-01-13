Ученые нашли связь между ожирением и размером мозга

Усыхание мозга может привести к ожирению — такой вывод сделали специалисты из британского Университета Лафборо после того, как провели свое исследование, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт учебного учреждения.

В работе приняли участие более 9,6 тысячи человек. Их возраст в среднем составлял 55 лет. Ученые измерили индекс массы тела (ИМТ, определяется делением веса человека в килограммах на его рост в метрах в квадрате — прим. ред.) испытуемых, а также соотношением размера талии к размеру бедер. При этом 19% респондентов признались, что страдают ожирением.

У людей с лишним весом оказался самый маленький объем мозга. Исследователи определили это с помощью магнитно-резонансной томографии. Она позволяет узнать количество белого и серого вещества, а также размер мозга.

Ученые учитывали такие параметры, как физическая активность человека, его возраст, вредные привычки и кровяное давление. При неблагоприятных факторах у участников с высоким ИСТ размер мозга был несильно меньше, чем у более здоровых людей.

Однако если к вышеперечисленным факторам прибавлялось и неблагоприятное соотношение размера талии и бедер, то снижение объема серого вещества мозга становилось заметным. А ведь именно в нем находится большая часть нервных клеток, которые отвечают за мышечную координацию, самоконтроль, память, сенсорное восприятие.

У людей с высоким ИМТ и большим соотношением размера талии к бедрам оказался самый низкий средний объем серого вещества. Он составлял 786 кубических сантиметров. У респондентов с нормальным весом этот параметр был равен 798 сантиметрам. Если высоким был лишь ИМТ, то — 793 сантиметрам.

Однако специалисты пока не смогли понять причинно-следственную связь. Неясно, маленькое количество серого вещества вызывает проблемы с весом или же ожирение становится причиной уменьшения мозга.