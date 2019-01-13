Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью -20...-25, местами в западных районах -13...-18. Днем -7...-12, в северо-восточных районах -12...-17. Днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, с усилением в западных районах до 13 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -20...-22, днем -10...-12. Ночью без осадков, возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Днем без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.