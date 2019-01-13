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Российские биатлонистки впервые с 2012 года выиграли эстафету на Кубке мира

, ИА "Амител"
Для российской сборной это уже второе золото на Кубке мира в нынешнем сезоне

Фото: sports.ru

Женская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает "Лента.Ру".

Российские биатлонистки выступали в следующем составе: Евгения ПавловаМаргарита ВасильеваЛариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянкам удалось опередить сборные Германии и Чехии. Спортсменки опередили ближайших соперниц более чем на полминуты.

В последний раз россиянкам удавалось победить в эстафете в 2012 году.

Для российской сборной это уже второе золото на Кубке мира в нынешнем сезоне. Первую награду в спринте принес Александр Логинов. Этап в Оберхофе завершится 13 января.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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