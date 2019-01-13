Следственный комитет по Алтайскому краю подвел итоги работы телефонной линии "Ребенок в опасности" и рассказал о том, как в мае 2018 года на телефонную линию позвонил 5-летний мальчик.

Ребенок сообщил, что взрослые находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения и спят, а он находится без присмотра. Оператор тут же передал информацию в отдел полиции. Была организована проверка, в ходе которой были установлены признаки преступления в действиях родителей мальчика — "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В ведомстве подчеркнули, что линия "Ребенок в опасности" работает круглосуточно. Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по номеру телефона: 8 (3852) 29-80-95 или 123 с мобильного телефона.

В 2018 году поступило порядка 7 тысяч звонков. Большинство из них касалось предоставления различной информации (вызов полиции, "скорой помощи", такси и прочее). По 342 обращениям даны разъяснения правового характера. 23 вызова относились к компетенции следственных органов, 11 из которых вопросов неправомерных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних. 42 обращения были переадресованы в соответствующие компетентные государственные органы и должностным лицам.