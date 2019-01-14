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Сибирская зима сурова и жестока. А значит, дальние поездки на автомобиле в холодное время года всегда сопряжены с рисками для воителей. Главное управление МЧС по Алтайскому краю опубликовало полезные советы, которые помогут сориентироваться в трудной ситуации зимой на трассе.

Спасатели советуют:

если в вашей машине возникли проблемы, нужно покинуть автомагистраль на ближайшем съезде или пытаться доехать до станции техобслуживания или парковки.

если вы не можете покинуть автомагистраль, вы должны прижаться к обочине и остановиться;

руль вывернуть вправо (чтобы при ударе в заднюю часть — транспортное средство не вылетело на середину проезжей части);

выйти из транспортного средства через правую дверь и проследить чтобы ваши пассажиры вышли так же — через правые двери!

выставите знак аварийной остановки;

включите аварийную сигнализацию, оставьте включенными габариты (ходовые огни).

Дети должны находиться под присмотром. Позвоните в пожарно-спасательную службу и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой дороге, также расскажите об этом.

Важно понять, где вы находитесь: посмотрите на километровые знаки, сооружения на магистрали или архитектурные ориентиры, указатели, попытайтесь сообразить, сколько времени вы проехали от последней развязки и какая была скорость — получите примерное расстояние. Сообщите направление, в котором вы двигались.

Чем запастись перед дальней дорогой и что делать, если ситуация вышла из-под контроля:

Трос.

Пара стальных карабинов.

Лопата (любая — саперная, специальная дорожная или обычная).

Спиртовка, примус или 4-5 длинных свечей.

Шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира).

Фонарь (лучше всего специальный, автомобильный).

В автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин.

Если предстоит провести в дороге более 3-4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива.

Как согреться:

Если с вами дети, закутайте их в одеяла. Не снимайте головной убор – даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку – и тепло, и меньше шансов испачкаться. Пригодятся и свечи – их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4-5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно опасно. Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус. Машину постарайтесь не глушить – неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру...

Если вы увидели нештатную ситуацию на дороге — позвоните в экстренные службы. Важно предупредить трагедию до ее возникновения. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни!

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — "101", единый телефон вызова экстренных служб — "112".