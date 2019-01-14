Фото: 56orb.ru
Пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля в алтайском селе Калманка в воскресенье, 13 января.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, смертельная авария случилась на улице Буденного, когда 70-летняя пенсионерка проходила мимо дома № 25, двигаясь по краю проезжей части.
В этот момент на нее наехал автомобиль "Тойота Королла Филдер" под управлением женщины 1962 года рождения.
От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков. По факту наезда на пешехода проводится проверка.
Комментарии
Или водитель слепая, или пешеход вывалилась на дорогу перед авто. К сожалению и такое бывает..
водитель слепая в любом случае
под управлением женщины 1962
Так автоледи тоже пенсионерка. Она успела уйти на пенсию