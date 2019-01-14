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Глава проекта российской компании HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина рассказала РИА Новости о том, какая ситуация с оплатой труда может ожидать жителей РФ в текущем году.

Предполагается, что самыми высокооплачиваемыми станут рабочие специальности. Это связано с востребованностью таких кадров в прошлом году.

Так, число вакансий для рабочих специальностей увеличилось по отношению к 2017 году на 205%. В текущем году спрос на рабочие специальности все еще растет.

Также прослеживается высокая востребованность водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах и менеджеров по продажам в сфере b2b.

По словам эксперта, в условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие заработные платы.

Анализ динамики зарплат в прошлом году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей стоят разработчики программного обеспечения. Так, их средняя зарплата составляет 130 579 рублей в Москве и 77 860 рублей в регионах.

Кроме этого, хорошо оплачиваются работники консалтинга в сфере информационных технологий, администрирования баз данных, девелопмента и продаж.

Данина отметила, что высока вероятность, что данная тенденция сохранится и в 2019 году.

Она заключила, что в прошлом году был заметен устойчивый рост заработных плат среди всех российских работодателей в целом.