Топливные гранулы, или пеллеты, которые производят на Рубцовском деревоперерабатывающем комбинате (входит в состав ЛХК "Алтайлес"), прошли необходимую процедуру проверки для получения сертификата EN plus*.
Процесс сертификации добровольный. Тем не менее, его проходят более чем в 30 странах мира, в том числе и России. EN plus регламентирует физико-химические свойства пеллет, а также контролирует их качество на каждом этапе — от сырья до конечного потребителя. Сертификат выдается сроком на три года. Затем пролонгируется при условии ежегодного мониторинга качества.
— Сертификат по EN plus гарантирует высокие стандарты выпускаемой продукции. В ближайшее время мы планируем сертифицировать еще один вид пеллет — восьмимиллиметровые топливные гранулы. Рынок биотоплива активно развивается в России. Спрос на пеллеты объясняется рядом факторов, среди которых — экологическая чистота, низкая зольность, высокая теплотворность, возможность использования этого топлива в автоматических отопительных системах с минимальным участием человека, — рассказывает исполнительный директор Рубцовского ЛДК Владимир Ширяев.
Рубцовский ЛДК запустил завод по производству пеллет в начале 2018 года. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать до 24 тысяч тонн биотоплива в год. В качестве сырья используются отходы производства в виде опилок — до 60 тысяч кубометров в год. Продукция, как альтернатива традиционным видам топлива — углю, дровам и газу — ориентирована на внутренний российский рынок.
СПРАВКА. Развитие биоэнергетики — приоритетное направление работы лесной холдинговой компании "Алтайлес". В 2018 году компания запустила второй цех по производству еще одного вида биотоплива — древесных брикетов, известных как "евродрова". Предприятие находится в с. Павловск. Еще раньше, в 2014 году, цех по брикетам запустили в с. Новичиха Новичихинского района. Напомним, в 2014 году компания "Алтайлес" стала победителем Международного конкурса "Экологичное развитие – Evolution Awards 2014**" в номинации "Лучшая компания – производитель альтернативной энергии".
*ИЭн плюс – прим.ред.
**Эволюшн Эвордс 2014 – прим.ред
Комментарии
Здорово!!! Наконец-то опилки в производство пошли. Респект
Молодцы. Сдерживают свои обещания холдинг. Тут ничего не скажешь.
А сколько сосен вырублено и как стал редок реликтовый сосновый бор это никого не печалит.
что то в последнее время много стало этого алтайлес в сми,
Молодцы! Вот оно эффективное комплексное использование древесных ресурсов.
В действительности сосен становится меньше, поскольку лес не омолаживается.
Зайдите в молодой лес и вы сразу увидите насколько он густой.
Сейчас одни баобабы стоят, которые выжили в процессе конкуренции за 100 лет - но к сожалению они не вечны.
Энергия развития претворяется в жизнь? Неплохо, если в крае есть такие производители
Я тащусь от такой динамичности. Вот правда и словом и делом!
А вам гостям не понять или точнее нельзя признавать реальности фактов того кто в лесу нормально хозяйство ведет!!! вот и остаётся только злопыхать...отрабатывайте кеш свой....ща опять литву калитву всякую погоните!!!
Вот что тут скажешь?
Кто-то гадости разбрасывает про Алтайлес, а люди-то реально работают, даже опилки и прочие отходы в хороший товар превращают, который на ура разбирают даже на искушенном Западе.
Есть хоть чем погордиться; не часто такая возможность выпадает в нашем отсталом Алтайском крае.
Мда, сколько же им леса придется выпилить что бы вернуть все затраты на пропаганду в СМИ...
Я - за развитие производства и промышленности в крае, у нас почему-то все мыслят по старинке и всем хорошо, когда чужая корова сдохла. Алтайлес - вперёд!
Вас после выборов Томенко в Алтайлес устроили? Помахиваете один в один!
вот опять вы гостюшка про денежку чужую вот опять покоя нет в душе заблудшей!!! ну просите просите уже у руководов своих пусть поднимут вам с учетом ндс!!
Не знаю дорогой базилио!!! но от вас однозначно и помахивает и попахивает одинаково с гостями на изданиях этого дружелюбного ресурса...
Согласен. Хорошее дело, а на тех кто поливает грязью Алтайлес не надо обращать внимание.
а почему не хотит Алтайлес, как в приличных странах(и даже в Беларуси), сам выращивать иву на топливо?
Верба энергетическая (Salix Viminalis) — быстрорастущие сорта вербы, обладающие высокой урожайностью (до 12-ти тонн с гектара ежегодно) и высокой калорийностью биомассы. Убирается специальными комбайнами.