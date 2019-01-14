Топливные гранулы, или пеллеты, которые производят на Рубцовском деревоперерабатывающем комбинате (входит в состав ЛХК "Алтайлес"), прошли необходимую процедуру проверки для получения сертификата EN plus*.

Процесс сертификации добровольный. Тем не менее, его проходят более чем в 30 странах мира, в том числе и России. EN plus регламентирует физико-химические свойства пеллет, а также контролирует их качество на каждом этапе — от сырья до конечного потребителя. Сертификат выдается сроком на три года. Затем пролонгируется при условии ежегодного мониторинга качества.

— Сертификат по EN plus гарантирует высокие стандарты выпускаемой продукции. В ближайшее время мы планируем сертифицировать еще один вид пеллет — восьмимиллиметровые топливные гранулы. Рынок биотоплива активно развивается в России. Спрос на пеллеты объясняется рядом факторов, среди которых — экологическая чистота, низкая зольность, высокая теплотворность, возможность использования этого топлива в автоматических отопительных системах с минимальным участием человека, — рассказывает исполнительный директор Рубцовского ЛДК Владимир Ширяев.

Рубцовский ЛДК запустил завод по производству пеллет в начале 2018 года. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать до 24 тысяч тонн биотоплива в год. В качестве сырья используются отходы производства в виде опилок — до 60 тысяч кубометров в год. Продукция, как альтернатива традиционным видам топлива — углю, дровам и газу — ориентирована на внутренний российский рынок.

СПРАВКА. Развитие биоэнергетики — приоритетное направление работы лесной холдинговой компании "Алтайлес". В 2018 году компания запустила второй цех по производству еще одного вида биотоплива — древесных брикетов, известных как "евродрова". Предприятие находится в с. Павловск. Еще раньше, в 2014 году, цех по брикетам запустили в с. Новичиха Новичихинского района. Напомним, в 2014 году компания "Алтайлес" стала победителем Международного конкурса "Экологичное развитие – Evolution Awards 2014**" в номинации "Лучшая компания – производитель альтернативной энергии".

*ИЭн плюс – прим.ред.

**Эволюшн Эвордс 2014 – прим.ред