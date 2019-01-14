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Тело одного погибшего нашли спасатели на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области в ходе разбора завалов после взрыва бытового газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.
Агентство уточняет, что в результате обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек.
"На девятом этаже найден один погибший", — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел в квартире № 30 на девятом этаже дома № 16 на улице Хабарова.
Комментарии
Если это во Франции, то мощный взрыв, а у нас хлопок газа...
нет в этом доме газа (как и в булочной в Париже)
это рязанский сахар взорвался.