Алтайкрайстат опубликовал статистику о средних потребительских ценах на товары и услуги в регионе по состоянию на 9 января 2019 года. По сравнению с данными на 10 декабря 2018 года, стоимость практически всех продуктов в списке значительно выросла. Рассказываем, что подорожало и на сколько.

Мясо

Килограмм говядины за месяц подорожал с 285,49 рубля до 297,47 рубля. Свинина подорожала на 6,15 рубля за килограмм, на 9 января ее стоимость равняется 255,82 рубля. Баранина выросла в цене с до 323,74 рубля до 327,25 рубля. Курица подорожала на 5,53 рубля с 138,62 до 144,15 рубля. А вот мороженая рыба, наоборот, подешевела на 0,31 рубля.

Сосиски и сардельки за месяц подорожали на 13,75 рубля с 293,66 рубля до 307,41 рубля. Полукопченая колбаса выросла в цене с 395,93 до 400,45 рубля. Вареная колбаса подорожала на 15,83 рубля.

Молочные продукты

Подскочила цена и на молочные продукты.

Килограмм сливочного масла подорожал с 439,85 рубля до 468,16 рубля. Маргарин подорожал на 2,79 рубля до 111,78 рубля за килограмм. Питьевое пастеризованное и стерилизованное молоко подорожало на 0,72 и на 1,19 рубля соответственно.

Сметана поднялась в цене со 140,31 рубля до 146,65 рубля. Килограмм жирного творога стал стоить 329,52 рубля, он подорожал на 16,28 рубля.

Твердые и мягкие сыры выросли в цене на 14,39 рубля с 441,24 до 455,63 рубля.

Крупы

Килограмм риса подорожал незначительно — с 57,71 рубля до 57,94 рубля. Пшено подорожало на 1,32 рубля, гречневая крупа — на 2,72 рубля, вермишель — на 4,37 рубля, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 2,53 рубля.

Овощи

Подросли в цене и овощи. Картофель подорожал на 2,92 рубля (стал стоить 18,88 рубля), капуста — на 4,98 рубля (22,27 рубля), лук — на 1,39 рубля (нынешняя стоимость — 19,69 рубля), морковь — на 1,04. Лидерами по удорожанию среди овощей стали свежие огурцы — на 44,47 рубля (стали стоить 157,02 рубля) и помидоры, которые подросли в цене на 37,25 рубля (стали стоить 153,02 рубля).

Фрукты

Выросли в цене и яблоки — за месяц они подорожали до 92,71 рубля с 85,52 рубля.

Алкоголь

Водка подорожала с 545,83 рубля до 559,15 рубля.

Бензин

Дизельное топливо подорожало с 47,05 рубля до 47,23 рубля. А вот бензин марки АИ-92 за месяц подешевел с 40,51 рубля до 40,34 рубля за литр. Бензин АИ-95, напротив, подешевел с 42,39 рубля до 42,22 рубля. 98-й бензин в цене не изменился — 47,84 рубля.