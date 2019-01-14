Алтайкрайстат опубликовал статистику о средних потребительских ценах на товары и услуги в регионе по состоянию на 9 января 2019 года. По сравнению с данными на 10 декабря 2018 года, стоимость практически всех продуктов в списке значительно выросла. Рассказываем, что подорожало и на сколько.
Мясо
Килограмм говядины за месяц подорожал с 285,49 рубля до 297,47 рубля. Свинина подорожала на 6,15 рубля за килограмм, на 9 января ее стоимость равняется 255,82 рубля. Баранина выросла в цене с до 323,74 рубля до 327,25 рубля. Курица подорожала на 5,53 рубля с 138,62 до 144,15 рубля. А вот мороженая рыба, наоборот, подешевела на 0,31 рубля.
Сосиски и сардельки за месяц подорожали на 13,75 рубля с 293,66 рубля до 307,41 рубля. Полукопченая колбаса выросла в цене с 395,93 до 400,45 рубля. Вареная колбаса подорожала на 15,83 рубля.
Молочные продукты
Подскочила цена и на молочные продукты.
Килограмм сливочного масла подорожал с 439,85 рубля до 468,16 рубля. Маргарин подорожал на 2,79 рубля до 111,78 рубля за килограмм. Питьевое пастеризованное и стерилизованное молоко подорожало на 0,72 и на 1,19 рубля соответственно.
Сметана поднялась в цене со 140,31 рубля до 146,65 рубля. Килограмм жирного творога стал стоить 329,52 рубля, он подорожал на 16,28 рубля.
Твердые и мягкие сыры выросли в цене на 14,39 рубля с 441,24 до 455,63 рубля.
Крупы
Килограмм риса подорожал незначительно — с 57,71 рубля до 57,94 рубля. Пшено подорожало на 1,32 рубля, гречневая крупа — на 2,72 рубля, вермишель — на 4,37 рубля, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 2,53 рубля.
Овощи
Подросли в цене и овощи. Картофель подорожал на 2,92 рубля (стал стоить 18,88 рубля), капуста — на 4,98 рубля (22,27 рубля), лук — на 1,39 рубля (нынешняя стоимость — 19,69 рубля), морковь — на 1,04. Лидерами по удорожанию среди овощей стали свежие огурцы — на 44,47 рубля (стали стоить 157,02 рубля) и помидоры, которые подросли в цене на 37,25 рубля (стали стоить 153,02 рубля).
Фрукты
Выросли в цене и яблоки — за месяц они подорожали до 92,71 рубля с 85,52 рубля.
Алкоголь
Водка подорожала с 545,83 рубля до 559,15 рубля.
Бензин
Дизельное топливо подорожало с 47,05 рубля до 47,23 рубля. А вот бензин марки АИ-92 за месяц подешевел с 40,51 рубля до 40,34 рубля за литр. Бензин АИ-95, напротив, подешевел с 42,39 рубля до 42,22 рубля. 98-й бензин в цене не изменился — 47,84 рубля.
Комментарии
А как заверяли, что мокорошки не подорожают. Как бы сказал Владимир Ильич Ленин - врут, врут и врут.
сами что-ли выросли - их повысили благодаря грамотной социально ориенированной вдумчивой работе президента, премьера и кабинета министров....
Не, ну это же делается во имя блага россиян - ведь по иному наш вождь и его соратник недимон не могут!!!
Утром ехал - бензин на Газпромнефть уже 42.70 за литр 95-го, вчера был 42.20.
Трагедия, на 15-20 рублей стало дороже.... А в развитых странах, на которые у нас очень многие хотят равняться, какой НДС, ну так, для вопроса?
Веселись народ к нам лучшая жизнь идет.
А в развитых странах, на которые у нас очень многие хотят равняться, какой НДС, ну так, для вопроса?
в Германии 19%, например.
Анна, только остается, как гомерический хохот устраивать, как это делали наши предки, когда татарские ханы приезжали за данью Спиралька развития России, подошла к этому повторению..
Вранье всё, лодку раскачивают, хотите Майдана, или как в Париже? В головах всё дорожает! Вон на Украине хуже!
14.01.2019 13:23
- гость -
Трагедия, на 15-20 рублей стало дороже....
кто-то обещал что повышение цен с 1 января 2019 г. будет не более чем на 1,5-1,7%, а на деле вон оно как вышло...
пацан сказал - пацан сделал ))
2Кока-кольщик: 19% - это, конечно, сильно больше по сравнению с офигевшим режимом (с учётом оплаты в рублях, а не евро), а если Польшу, Австрию, Бельгию, Норвегию, Данию, Грецию, Португалию, Англию, Испанию, Францию вспомнить сколько получится? И это далеко не полный список.
14.01.2019 13:52
- гость -
14.01.2019 13:23
- гость -
Трагедия, на 15-20 рублей стало дороже....
кто-то обещал что повышение цен с 1 января 2019 г. будет не более чем на 1,5-1,7%, а на деле вон оно как вышло...
Вот оно как вышло Михалыч..........., женат путин на Россиюшке и законно имеет её во все щели.
14.01.2019 13:57: что сказать то хотел?