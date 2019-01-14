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Ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан назвал маловероятным начало войны между Украиной и Россией. Об этом пишут "Известия".

Он считает, что до выборов президента Украины никаких военных действий не будет, поскольку Москва "надеется на смену политического курса страны".

После выборов начала полномасштабной войны украинский генерал тоже не ждет, так как РФ "поняла, что Украина — не легкая добыча".

Богдан выразил мнение, что война якобы возможна лишь при наступлении российских войск. Кроме этого, он заявил, что Украина готовится к нападению со стороны Белоруссии, которую "пытается захватить Кремль".

Также генерал рассказал о подготовке Киева к возвращению Донбасса.

"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае", — приводит издание его слова.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признать новые власти и объявили о своей независимости.

При этом ответственность за данную ситуацию на Украине возложили на Москву.