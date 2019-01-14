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Неизвестные повредили детский игровой комплекс и качели в барнаульском сквере Химиков, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, в минувшие выходные в двух местах были поломаны винтовые трубы детского игрового комплекса. Не обошли злоумышленники своим "вниманием" и детские качели.

В мэрии отмечают, что в ближайшее время поврежденные элементы площадки восстановят.

В связи с произошедшим администрация Октябрьского района прорабатывает вопрос о возможности установки камер видеонаблюдения для предотвращения дальнейшего разрушения детской площадки вандалами.