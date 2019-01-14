МТС проанализировала* поведение и перемещение своих абонентов в регионе в период с 31 декабря 2018-го по 13 января 2019-го. В этом году жители Алтайского края продемонстрировали минимум двигательной активности и максимум виртуальной. Только двое из десяти абонентов МТС в крае покидали на праздниках пределы региона. В среднем во время новогодних каникул один абонент мобильного интернета ежедневно потреблял трафик в объеме, равном двум фильмам. Пользователь фиксированных услуг проводил больше шести часов с цифровым телевидением МТС. Это вдвое выше будничных показателей.

Интернетом 4G пользовались в разы активнее, чем годом ранее: в первый час 2019 года трафик LTE в крае "скаканул" в 3,5 раза в сравнении с прошлым Новым годом. В целом новогодняя интернет-активность жителей Алтайского края выросла в 1,5 раза по сравнению с первым днем 2018 года. Самыми активными пользователями интернета на праздниках стали ожидаемо жители Барнаула. Далее следуют жители Бийска и Рубцовска. Барнаульцы в новогоднюю ночь чаще всего выходили в сеть, отправляли поздравительные открытки и постили в социальных сетях фото на фоне новогодней елки в центре (район ул. Молодежной и пр. Красноармейского и район пр. Комсомольский и ул. Димитрова), а также в "спальниках" (район ул. Северо-Западная и ул. 80 Гвардейской Дивизии и район ул. Юрина и ул. Шукшина). В общей сложности мобильным интернетом пользовались в 2,5 раза больше жителей края, чем годом ранее.

Наиболее разговорчивыми в новогоднюю ночь и последующие праздники, помимо барнаульцев, стали жители Бийска и населенных пунктов Первомайского, Тальменского и Павловского районов края. Пик звонков, SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах пришелся на первые 15 минут нового года: жители края проговорили по телефону в сетях 2G и 3G примерно 1,5 миллиона минут. В целом это на 8 процентов больше, чем год назад. Всего в новогодние сутки абонентами МТС было отправлено порядка 300 000 SMS — это на 10 процентов больше, чем год назад.

Жители края в период с 31 декабря по 13 января звонили в сети МТС в основном по краю, а также в Москву и Новосибирск. За пределы страны чаще всего звонили в Казахстан, Армению и Узбекистан.

* на основе технологии BigData и обезличенных данных