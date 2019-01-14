iPhone X за $500: блогер показал, как сэкономить на гаджете

iPhone X можно собрать за полчаса и потратить на него всего $500, сообщает ixbt.com. Это доказал видеоблогер Николай Танев и в подтверждение выложил видео на свой youtube-канал.

Комплектующие для смартфона россиянин купил на рынке в Шэньчжэне. Дороже всего обошлась материнская плата — 280 долларов.

Еще $130 ушло на оригинальный экран OLED, $100 — на заднюю панель с аккумулятором, динамиками и камерой с датчиками. Еще пару долларов блогер потратил на винтики.

Самостоятельно собирать iPhone Танев не рискнул и привлек к работе профессионала. Весь процесс занял не больше получаса.

Примечательно, что ролик всего за десять дней собрал уже свыше 350 тысяч просмотров.