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Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин пристально следит за ценами на бензин. Об этом пишет "Российская газета".

Зампред правительства Дмитрий Козак добавил, что в данный момент цены соответствуют с крупнейшими поставщиками. При этом в случае отклонений глав компаний будут вызывать и напоминать им положения соглашений.

"Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения. А если ситуация где-то будет дестабилизирована — принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением", — приводит издание слова Медведева.

Козак отметил, что по данным на понедельник, 14 января, рост цен на топливо составил 1,7%. Это соответствует осенним договоренностям между кабмином и нефтяниками, поскольку правительство согласилось на повышение стоимости бензина в январе из-за увеличения НДС до 20%.