Фото: business-poisk.com
Барнаульские предприниматели стали активнее продавать свой готовый бизнес в 2018 году, говорит исследование, проведенное экспертами Авито.
Аналитики проанализировали рынок готового бизнеса в краевой столице и выяснили, что его средняя стоимость выросла на 17%, составив 3,08 миллиона рублей, что существенно меньше, чем в целом по стране (5,56 миллиона рублей).
Любопытно, что в прошлом году покупателей в Барнауле на Авито больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний из сферы услуг и общественного питания – на них пришлось 34%, 23% и 16% запросов контактов соответственно.
Интересны "ножницы" между спросом и предложением на готовый бизнес в городе.
Так, из проведенной аналитики следует, что спрос на готовый бизнес в городе за год снизился на 12%, тогда как в целом по России он вырос на 2%. А вот предложение готового бизнеса в Барнауле как раз-таки выросло на 9% за год, а в целом по стране – на 14%.
Средняя цена готового бизнеса в Барнауле в 2018 году составила 3,08 милиона рублей: за год она увеличилась на 17%. Это в 1,8 раз меньше, чем в целом по стране (5,56 миллиона рублей) и в 2,6 раз меньше максимальной средней цены, которую назначили продавцы в Москве – 8,16 миллиона рублей.
Самыми дорогими видами бизнеса на Авито за год в Барнауле стали сельскохозяйственные предприятия по средней стоимости 12,8 миллиона рублей, за ними следуют производственные компании за 10,51 миллиона рублей. Первую тройку замыкают строительные предприятия по средней стоимости 5,63 миллиона рублей.
Комментарии
Всё потому ,что ловить тут особо нечего! все сливают и валят отсюда!