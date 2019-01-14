Фото: dnr-live.ru

Совет Государственной думы на заседании в понедельник, 14 января, решил на неопределенный срок отложить рассмотрение проекта о продлении размещения рекламы пива во время трансляций спортивных мероприятий после 1 января текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на спикера ГД Вячеслава Володина.

"Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции", — цитирует издание слова Володина.

Он отметил, что законопроект откладывается на неопределенный срок для дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством, министерствами и экспертным сообществом.

Ранее автор инициативы, депутат от "Единой России" Антон Горелкин пояснял, что в данный момент законодательство устанавливает возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, отдельными способами. В частности, допускается их реклама во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных мероприятий, за исключением детско-юношеских соревнований, а также в печатных изданиях и на теле- и радиоканалах, которые специализируются на сообщениях и материалах спортивного характера. Подобная возможность действует в РФ с 22 июля 2014 года и до 1 января 2019 года.

Законопроект предлагает продлить данные нормы после установленной даты. Инициатива также предусматривает возможность распространения рекламы пива и напитков, которые изготавливаются на основе пива, на телевидении и радио в ночное время с 23:00 до 07:00 часов.