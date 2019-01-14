Фото: avito.ru

Житель Барнаула выставил на продажу кобеля западносибирской лайки за 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Отмечается, что кобель, которому в феврале исполнится пять лет, является охотничьим псом. В частности, он помог владельцу добыть белок, кабанов, лося, барсука, медведя и других животных.

Всего пес по кличке Тоян заработал 22 диплома.

Владелец пса подчеркнул, что собака лучше работает в одиночку.

"Поиск 500 метров, зацепил след, уходит до 5 км. <...> Очень экстерьерный", — написал автор сообщения.