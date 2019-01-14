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Российский премьер Дмитрий Медведев считает вредными очень долгие новогодние каникулы. Соответствующее заявление прозвучало на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ, пишет ТАСС.

"Вообще у нас праздники очень длинные", — прокомментировал Медведев недавно завершившиеся новогодние каникулы, которые длились с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019-го.

"Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо "отмечает", — подчеркнул глава кабмина.

Вместе с тем, по мнению премьера, сегодняшняя церемония дает новым лауреатам еще одну возможность отметить успех в дополнение к таким праздничным поводам как наступление Нового года по старому стилю и День российской печати 13 января. В конце церемонии премьер пригласил участников на традиционный бокал шампанского.