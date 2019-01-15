Фото: chaspik.spb.ru

Заторы в восемь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 15 января. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными оказались участки Павловского тракта от пересечения с Малахова до Фурманова, улица Кутузова, проспект Ленина от перекрестка с Северо-Западной до Кулагина, пересечение улица Власихинская — шоссе Ленточный Бор, а также отрезки улиц Советской Армии и Северо-Западной. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.

Кроме этого, заторы образовались на отрезках улиц Попова, Малахова, Георгиева, Матросова, Павловского тракта и на пересечениях проспект Калинина — Северо-Западная, Молодежная — проспект Ленина.

Также в городе произошло два ДТП. Первое на перекрестке улица Юрина — Северо-Западная, второе в районе пересечения улицы Партизанской и проспекта Красноармейского.