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, ИА "Амител"
АлтГТУ совместно с китайским вузом будет реализовывать проект по обнаружению воды и льда на внеземных объектах

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова выиграл конкурс на получение гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Государственного фонда естественных наук Китая на 2019–2020 гг.

Темой проекта является исследование и разработка физических принципов ультразвукового бурения поверхности внеземных объектов и планет для обнаружения воды и льда. Исследования по теме гранта будут проводиться совместно с коллективом Харбинского политехнического университета Китая, получившим аналогичную грантовую поддержку Государственного фонда естественных наук Китая. Основным достоинством зарубежного партнера является его вовлеченность в реализацию китайской лунной программы.

Проект предполагает создание научных основ ультразвукового бурения грунта планет для обнаружения воды и льда. Авторы планируют определить оптимальные режимы ультразвукового бурения, обеспечивающие максимальную сохранность воды и льда и, следовательно, максимальную достоверность обнаружения следов воды на внеземных объектах и планетах.

Ультразвуковое бурение является новым процессом в практике исследования планет. В связи с реализацией ряда национальных и международных программ исследования космоса предлагаемый проект является актуальным исследованием, принципиально важным для развития данного направления науки.

Со стороны Алтайского государственного технического университета исполнителем гранта является коллектив кафедры методов и средств измерений и автоматизации Бийского технологического института под руководством д.т.н., профессора кафедры Владимира Хмелева. В числе исполнителей — к.т.н. Роман Голых, к.т.н. Роман Барсуков, к.т.н. Сергей Цыганок, ведущий инженер Дмитрий Генне, к.т.н. Виктор Нестеров, к.т.н. Денис Абраменко, научный сотрудник Евгений Ильченко, директор Центра ультразвуковых технологий АлтГТУ Максим Хмелев.

Авторы проекта проводят исследования по данному направлению с 2010 года. Работы проводились по техническому заданию и совместно с институтом Космических исследований РАН, с которым АлтГТУ имеет совместный договор о проведении научных исследований и разработок.

Результатом выполнения проекта будет подведение научных основ для создания устройств бурения внеземных объектов при проведении космических исследований.

Список российских победителей конкурса РФФИ-ГФЕН можно изучить здесь.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.01.2019 12:37
- гость -

Какие нафик околоземные пространства? Инопланетяне сдохнут от смеха от зарплаты преподавателя в 13000 рублей. Зарплату поднимите ироды!

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15.01.2019 12:45
!

ну да, хрен ли на земле проблем то не осталось, да и работу " в космосе" проверить сложнее, получай бабло-рисуй отчёты и всё

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