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Спасатели в ходе разбора завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области нашли тело женщины. Таким образом, число жертв увеличилось до двух, пишет ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ.

"Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры", — цитирует агентство представителя МЧС.

Судьба еще трех человек пока неизвестна.

Напомним, инцидент произошел рано утром в понедельник, 14 января. В результате взрыва были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома. Из-под завалов спасли семь человек, в том числе ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из них проживали в пострадавшем подъезде.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.