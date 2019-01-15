Фото: life-streaming.ru

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию россиян на старт пенсионной реформы. Однако правительство все же решило пойти на данные меры, пишет РБК, ссылаясь на "Коммерсант".

Рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве вице-премьер назвал самым тяжелым в работе правительства в минувшем году. "Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно... Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать", — цитирует издание слова Силуанова.

Глава Министерства финансов еще раз отметил, что в кабмине пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста является неизбежным. Несмотря на очевидную необходимость повышения пенсий, денег на это в бюджете не было. "Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны. Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни", — подчеркнул Силуанов.

Ранее он отмечал, что сложности при принятии реформы привели к переносу публичного обсуждения законопроекта о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). "Надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась", — добавил вице-премьер.

Напомним, с 1 января текущего года в РФ началось постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Переходный период должен завершиться в 2028 году. Закон о пенсионной реформе подписал глава государства Владимир Путин 3 октября.