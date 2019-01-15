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ГИБДД предупреждает водителей в Алтайском крае об ограничении движения транспорта в период с 15 по 18 января из-за военных учений.
Так, 15 января будет закрыто движение с 19:10 до 22:10 на автодороге "Б. Ключи–Лесное – автодорога "Фирсово-Бобровка" – Бобровка";
с 20:50 до 23:50 закроют проезд по дороге "Полковниково – автодорога Р-256 – 257 километр автодороги Р-256".
16 января с 03:40 до 06:40 перекроют участок "ЗАТО Сибирский – автодорога Р-256 – Б. Ключи – ЗАТО Сибирский";
с 09:40 до 12:40 будет ограничено движение по участку "Бобровка – автодорога "Фирсово-Бобровка" – Бобровка";
с 15:50 до 18:50 перекроют трассу Р-256 (с 257 по 279 километр).
17 января с 16:50 до 19:50 будет действовать ограничение на участке "Бобровка – автодорога "Бобровка-Фирсово" – Лесной – Б. Ключи";
С 23:50 17 января до 02:50 18 января ограничат движение на дороге "Контошино – а/д Р-256 — Полковниково – ЗАТО Сибирский".
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