Фото: blog.taraboom.ru
Нижний Новгород признали самым комфортным российским городом для жизни. Он занял 109-ю строчку из 226, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследовательский сервис Numbeo.
В перечень попали еще четыре города РФ: Санкт-Петербург (182 место), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).
В топ-5 лучших по качеству жизни городов вошли Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих.
Худшими признаны города Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.
Numbeo специализируется на сборе статистики о городах и странах. Рейтинг городов по качеству жизни составлен на основе восьми индексов: покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.
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