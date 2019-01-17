Не стоит ругать ребенка, если он не успевает по школьному предмету. Причин непонимания одной или нескольких тем может быть много: пропуски по болезни, участие в соревнованиях, загруженность кружками и секциями. Наверстывать упущенное нужно, но, как правило, не хочется, или попросту не хватает времени. Проще открыть интернет и списать оттуда домашнюю или даже контрольную. С экзаменами дело обстоит сложнее. Если вовремя не начать подготовку, можно упустить самое главное — время. А рассчитывать на высокий балл без хорошей теоретической и практической базы, увы, не приходится.

Куда можно обратиться за помощью в понимании школьной программы или подготовке к экзаменам?

Индивидуальные и групповые занятия предлагает Клуб успешных детей. Здесь можно подтянуться по русскому и английскому языкам, математике, физике, химии.

Как строятся занятия?

В первую очередь преподаватели стараются заинтересовать предметом. Никакой зубрежки и скучных правил — только "вкусная" подача материала. Акцент — на восполнение базовых знаний. Самый популярный формат групповых занятий — 1 час 20 минут/ 1 раз в неделю — подходит для углубления знаний по выбранному предмету.

Экзаменационные задания отрабатываются с помощью упражнений — от простых к сложным. Занятия проходят в формате тренинга. Можно выбрать индивидуальные занятия (55 минут) или групповые (1 час 20 минут)/ 1 или 2 раза в неделю. Преподаватели фиксируют промежуточные результаты, держат связь с родителями.

Чему можно научить дошкольников?

Для дошкольников Клуб успешных детей предлагает занятия по чтению и письму. Обучение чтению занимает от полутора месяцев до полугода. Также дошколята могут научиться считать и играть в шахматы. Занятия проходят индивидуально по 30 минут/ 1 или 2 раза в неделю.

Что интересного могут узнать родители?

Взрослые могут научиться уверенно и красиво говорить, посетив мастер-классы и полные курсы по постановке голоса. Правильная интонация и дикция — это навыки, которые нужны в повседневной жизни: при ведении деловых переговоров, в том числе телефонных, на публичных выступлениях, защите докладов, рефератов, дипломов или для озвучивания собственной аудиокниги. Посмотреть программу мастер-классов.

Поставить голос можно не только взрослым, но и школьникам. Ребята научатся выразительному чтению, записи аудиооткрыток. Старшеклассникам, мечтающим о профессии журналиста, будет полезно узнать, как открыть свой природный голос, сделать тембр неповторимым и узнаваемым.

Клуб успешных детей

Барнаул,

пр. Социалистический, 34, офис 325.

Предварительная запись по телефону: 8-913-242-13-06

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