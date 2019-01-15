Фото: marshallheadphones.com
Роскачество вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний исследовали наушники разных типов и ценовых категорий. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве рассказали, что в первой части исследования были протестированы 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников. Вскоре выйдет вторая часть, посвященная проводным моделям.
Эксперты оценивали качество звука, его передачи, функциональность наушников, их удобство и прочность, а также качество аккумулятора.
В десятку лучших попали Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC, Sony MDR-100ABN, Sennheiser RS175, Sennheiser RS 165, AKG N60NC Wireless, Sony WI-1000X, AKG K845BT, Sennheiser CX 7.00BT и Sennheiser PXC 550.
Исследование проводилось в аккредитованной лаборатории в Лондоне, которая работает по стандарту ISO 17025 (норма качества, принятая Международной организацией по стандартизации).
Агентство со ссылкой на врачей напоминает, что наушники необходимо правильно использовать, иначе они могут причинить вред здоровью.
Так, по словам старшего научного сотрудника НИКИО им. Л.И. Свержевского, отохирурга Валерия Мищенко, необходимо слушать музыку в наушниках не больше трех часов в день, максимум — два часа подряд, причем не на максимальной громкости. В противном случае увеличивается риск развития нейросенсорной тугоухости.
Подчеркивается, что в последние годы именно у молодежи диагностируется снижение слуха.
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