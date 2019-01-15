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Ответственность для собственников брошенных авто хотят ввести алтайские депутаты

, ИА "Амител"
Первыми с таким предложением выступили барнаульские депутаты

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Парламент Алтайского края намерен поддержать инициативу барнаульских депутатов о введении ответственности за брошенные автомобили. Об этом сообщил председатель краевого Заксобрания, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.

"Осенью прошлого года было принято два краевых закона, дающие право органам местного самоуправления устанавливать правила благоустройства своей территории. Меры административного воздействия за нарушения в большей степени распространяются на автомобили, припаркованные на газонах, тротуарах и в других неположенных местах. Знаю, что депутаты Барнаульской городской Думы решили пойти дальше и в настоящее время рассматривают проблему, связанную с брошенными автомобилями. Такая проблема в городе есть", — прокомментировал Александр Романенко.

Об этом спикер АКЗС сказал в ходе личного приема граждан в региональной общественной приемной "Единой России". С такой проблемой на прием пришел барнаулец Сергей Калинин. Он является председателем совета дома № 27 по улице 50 лет СССР. Во дворе дома уже семь лет стоит крупногабаритный автомобиль, мешающий очистке двора от снега, благоустройству и проведению других хозяйственных работ.

"Его владельцы проживают в нашем доме, и на сегодняшний день у нас нет законных механизмов для того, чтобы убрать авто, который, по сути, брошен во дворе", — рассказал он.

Александр Романенко заверил, что депутаты краевого парламента окажут барнаульским коллегам помощь в подготовке данного документа, после чего рассмотрят его на мартовской сессий.

"Инициативы, исходящие с мест, от людей, непосредственно занимающихся решением проблем, важны для нас", — добавил Романенко.

Но он подчеркнул, что решение данного вопроса должно быть комплексное. Нужно ещё раз оценить размеры штрафов, чтобы от них нельзя было просто отмахнуться.

"При этом мы должны не просто предусмотреть наказание, но и разъяснять людям положения закона, создавать условия для его соблюдения — создавать парковки, где владельцы смогут хранить свои авто", — подытожил он.

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.01.2019 16:02
- гость -

наш двор!
газель синяя там стоит)

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15.01.2019 16:02
- гость -

если в законе будет : просто штрафовать то это будет копилка для казны
а вот если после 2 штрафов - забирать авто на продажу то да.. сразу исчезнут все брошенки

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