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Судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя Управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова стартует в среду, 16 января.
Как сообщили порталу Amic.ru в Центральном районном суде, заседание назначено на 10:00. Напомним, как ранее сообщали в краевом управлении Следственного комитета, господина Белобородова обвиняют в особо крупном взяточничестве и растрате в особо крупном размере.
Также скамья подсудимых ждет директора строительной компании за пособничество в совершении растраты.
Согласно версии следствия, еще в 2013 году чиновник обратился к знакомому предпринимателю с предложением оказать услугу, выражающуюся в том, что компания бизнесмена станет единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства.
За это, как сообщало следствие, Алексей Белобородов получил взятку на сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. При этом речь идет не о деньгах, а о бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Кроме того, как указывали в Следственном комитете, бывший руководитель управления делами при пособничестве директора растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств.
В данном случае финансировались работы по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий. Однако эти работы по факту не выполнялись либо обходились намного дешевле.
Кроме того, во время завершения расследования сообщалось, что на денежные средства и имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 70 миллионов рублей.
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