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Алтайский губернатор Виктор Томенко принимает участие в Х Гайдаровском экономическом форуме в столице РФ. В составе делегации региона работают зампредседателя краевого правительства, министр экономического развития Павел Дитятев, зампредседателя правительства Иван Кибардин, министр цифрового развития края Евгений Зрюмов и глава Минсельхоза Александр Чеботаев, пишет пресс-служба правительства.
Во вторник, 15 января, Томенко участвует в пленарных заседаниях форума. В среду, 16 января, главе региона предстоит выступить на "деловом завтраке" по теме "Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса".
В рамках деловой программы при участии алтайских представителей будут обсуждаться экономическая ситуация в РФ и мире, здравоохранение, инновации, применение цифровых технологий, государственное управление, развитие территорий, а также иные вопросы.
При этом на площадках форума пройдет ряд мероприятий, организуемых Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), в их числе — деловая встреча глав регионов АИРР с зампредседателя правительства РФ Виталием Мутко, Общее собрание членов АИРР, презентация итогов рейтинга инновационных регионов РФ и национального доклада "Высокотехнологичный бизнес в регионах России".
В пресс-службе напоминают, что Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Международная конференция организуется в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ при поддержке Института экономической политики им. Егора Гайдара и Ассоциации инновационных регионов страны.
В форуме участвуют члены правительства РФ, главы регионов, авторитетные российские и зарубежные эксперты, общественно-политические деятели, представители делового сообщества и журналисты.
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