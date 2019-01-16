Фото: Минтранс Алтайского края
Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев признал, что не всегда остановочные павильоны в Барнауле очищаются качественно от снега и гололеда.
"Такая проблема действительно существует, но она всегда возникает в период снегопадов. Та дорожная техника, которая работает в Барнауле, не всегда способна убрать снежный вал. Эту ручную работу выполняют уже дворники и те организации, которые обслуживают муниципалитет", — сообщил Александр Дементьев во вторник, 15 января, во время рабочей поездки в Первомайский район.
Ранее прокурор Барнаула Владимир Елизаров организовал проверку соблюдения закона при содержании улично-дорожной сети города. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом стало сообщение СМИ о сотнях травмированных горожан на дорогах.
Статистику о полученных барнаульцами травмах предоставил краевой Минздрав. Так, "Вести Алтай" выпустили материал, что с 4 по 11 января в Барнауле пострадали почти 400 человек. За два месяца зимы — больше тысячи горожан, 328 человек лежат в больнице. Сейчас в травмпункты обращаются до восьми человек в день. Чаще всего горожане ломают руки и ноги.
Многие жалуются, что жителям, чтобы не упасть прямо под автобус, приходится прыгать с бордюра на ступеньку транспорта. Прокуратура города проверит соблюдение законодательства при содержании улично-дорожной сети с участием районных прокуратур и сотрудников ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.
Комментарии
Проблема есть, весной решим.