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Белое одеяло: снегопады вернутся в Алтайский край 16 января

, ИА "Амител"
Местами по региону температура воздуха поднимется до -2 градусов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Довольно теплая погода и снегопады ожидаются в Алтайском крае в среду, 16 января, сообщает региональный Гидрометцентр.

"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе синоптиков.

Дневные температуры составят -2...-7 градусов, местами в северных и восточных районах до -12 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле также снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -4...-6 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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