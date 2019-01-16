Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Довольно теплая погода и снегопады ожидаются в Алтайском крае в среду, 16 января, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе синоптиков.
Дневные температуры составят -2...-7 градусов, местами в северных и восточных районах до -12 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле также снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -4...-6 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.
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