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Предприниматели в РФ предложили ввести налог на выезд при пересечении государственной границы. Плата в размере 500 рублей может затронуть как иностранцев, так и россиян, пишет РИА Новости.
В обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова говорится, что в непростой международной обстановке "особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма".
Документ, находящийся в распоряжении агенттсва, подписан главой организации Рахманом Янсуковым.
Бизнесмены подчеркивают, что в данный момент "созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".
В ассоциации настаивают, чтобы налог взимался каждый раз, когда житель РФ или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.
В документе сказано, что финансовая поддержка турсектору страны из бюджета на ближайшие семь лет составит около 422,2 миллиарда рублей. "Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития", — подчеркивают авторы.
Согласно данным Всемирной туристской организации, РФ находится в числе мировых лидеров в сфере международного туризма. Так, за 2017 год страна приняла свыше 24 миллионов иностранных гостей — это девятый показатель в Европе, бюджету страны было принесено около 540 миллиардов.
При этом в ассоциации отметили рост числа россиян, которые отдыхают за границей, в том числе из-за несоответствия качества туруслуг на родине их стоимости.
Предприниматели подчеркивают, что предлагаемый размер налога основан на анализе успешного мирового опыта в этом вопросе.
Такая практика используется в Японии, в том или ином виде сборы присутствуют в Индонезии, Индии, Израиле, Коста-Рике, Перу, а также ряде островных государств — Кубе, островах Фиджи и Кука.
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