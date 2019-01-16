Фото: avito.ru
Два трехэтажных дома и двухэтажную баню продают на участке площадью 50 соток на берегу Катуни – жилье расположено недалеко от Бийска, сообщается на сайте avito.ru.
Первый коттедж полностью подготовлен под круглогодичное проживание. На первом этаже находятся гостиная с кухней-студией, санузел, душевая, гардеробная, гостевая комната, кладовка, комната перед гаражом, гараж. На втором этаже — три спальни, туалет, душевая, открытая веранда. На третьем этаже находится большая комната.
Второй дом продается под чистовую отделку. На первом этаже — зал с камином и кухня, прихожая, кладовая, подпольные помещения, гостевой туалет. На втором этаже — две спальни, гардеробная, холл, туалетная комната большой площади. На третьем этаже находится большая комната, холл, сауна, туалет с душевой.
В двухэтажном банном комплексе имеется бассейн и каминный зал.
Участок озеленен, посажены деревья, ягодные кусты, есть огород, газоны, клумбы. Территория огорожена по всему периметру кирпичным забором. Во дворе имеется парковка на четыре машиноместа, есть вольер для собаки.
Собственник готов продать дома по отдельности.
Комментарии
Нахрена столько каминов? Одни камины да туалеты с душевыми