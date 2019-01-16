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Задержанные после провокации в Керченском проливе моряки отказываются давать показания в суде. Об этом пишет РИА Новости.
В суде во вторник, 15 января, рассматривалось ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца, до 6 апреля. Заседания проходили в трех залах одновременно.
В ходе заседания обвиняемые Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко и Владимир Терещенко заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, которое не касаются установки их личности.
"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", — заявил каждый. После этого слушание закрыли от публики по просьбе гособвинения.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября. Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. В итоге судна задержали, а 24 моряков арестовали.
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