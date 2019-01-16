Для снижения бедности в России необходимо ввести ежемесячное пособие по бедности в размере дефицита дохода, которое позволит снизить бедность семей с детьми в 1,7 раза и потребует около 520 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на экспертов РАНХиГС.
В России необходимо внедрить адресное пособие по бедности, которое обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до национальной черты бедности. Об этом говорится в докладе "Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность", подготовленном экономистами РАНХиГС. Доклад был представлен на Гайдаровском форуме в Москве.
Предоставление ежемесячного пособия бедным семьям с детьми в размере дефицита их денежного дохода (но не менее 1 тыс. и не более 10 тыс. руб.) позволит снизить бедность среди домохозяйств с детьми в 1,7 раза (бедность всех домохозяйств — в 1,5 раза), следует из расчетов экономистов.
Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада. По расчетам Минтруда, чтобы довести доходы всех россиян до уровня прожиточного минимума, необходимо 750–800 млрд рублей.
Для двукратного сокращения бедности рост реальных доходов должен составлять не менее 5% в год, указывают экономисты. В среднесрочной перспективе такого значимого роста реальных доходов не ожидается. По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы в 2019 году увеличатся на 1%, а затем их рост ускорится — до 2,2% к 2021 году.
Экономисты предлагают создать комплексную систему социального сопровождения бедных семей с учетом их нуждаемости, включающую предоставление денежных выплат и необходимых социальных услуг, способствующих выходу семьи из трудной жизненной ситуации. Они предлагают:
— внедрить критерии нуждаемости в меры социальной поддержки федеральным и региональным ветеранам труда, сельским специалистам и другим категориям "заслуженных" льготников;
— установить мораторий на новые меры социальной поддержки пожилым людям без применения критериев нуждаемости;
— ввести дополнительные требования к занятости получателей социальных пособий;
— отменить распространение мер поддержки на членов семьи отдельных категорий льготников;
— ввести как минимум ежегодную перерегистрацию получателей адресных социальных пособий;
— ужесточить санкции за предоставление ложной информации и несвоевременное оповещение об изменениях жизненной ситуации к лучшему.
Комментарии
Для двукратного сокращения бедности рост реальных доходов должен составлять не менее 5% в год, указывают экономисты. В среднесрочной перспективе такого значимого роста реальных доходов не ожидается.
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Кремлевские мечтатели обещалкины.