Министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на Гайдаровском экономическом форуме 15 января, заявила, что главная задача национального проекта "Здравоохранение" — улучшить состояние здоровья людей в России, пишет РБК.
В нацпроекте "Здравоохранение" предусмотрено восемь федеральных проектов. В декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на нацпроекты по здравоохранению, образованию, демографии и науке планируют за шесть лет потратить 6,5 трлн рублей.
Создание соответствующей инфраструктуры позволит внедрить в систему здравоохранения новые технологии, отметила Скворцова.
"Это нанотехнологии — сегодня мы уже используем нанокапсулы для адресной доставки лекарств, но в перспективе, уже через несколько лет, нанороботы или наноботы будут разрушать опухоли и изнутри мониторить состояние человека", — сообщила министр.
Среди других планов она указала бионические протезы, с которыми в стране работают несколько учреждений, а также упомянула о дополненной реальности, иногда используемой при обучении специалистов.
Скворцова добавила, что при достаточном уровне развития цифровых технологий и гаджетов пациенты "смогут постоянно предавать информацию о своем здоровье в облако и получать рекомендации по коррекции образа жизни".
Комментарии
о чем речь
О том, что на 6,5 трл. рублей нагреют руки чиновники.